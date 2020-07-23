200-300 млрд рублей составит дефицит бюджетов регионов

Дефицит бюджетов регионов России в текущем году составит около 200-300 млрд рублей, или 2,5-3,5% от их общих доходов. Такой прогноз дается в исследовании Национального рейтингового агентства, которое имеется в распоряжении ТАСС.

При этом отмечается, что рост и объем дефицита будут варьироваться в зависимости от региона. Регионами в зоне особого риска в среднесрочной перспективе авторы исследования называют субъекты РФ, с высокой долей в валовом региональном продукте отраслей, наиболее пострадавших в условиях ограничений. К ним относятся Севастополь, Дагестан, Краснодарский край, Чеченская Республика и Крым. В них, по словам аналитиков, доля "замороженных" в условиях пандемии секторов экономики (туризма, общественного питания, спорта, досуга и развлечений) превышает 5% от ВРП, в то время как среднероссийское значение показателя - 2,4%.