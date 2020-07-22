Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза

Инвесторы отвернулись от Великобритании после выхода из Евросоюза , пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

На фоне неопределенности из-за дальнейшей судьбы Великобритании после Brexit инвесторы не торопятся вкладываться в эту страну и делают ставку на евро.

Европейская валюта неуклонно укрепляется, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3,5 трлн долларов с середины марта. Инвестиции в акции еврозоны увеличились на 9 процентных пунктов, опередив конкурентов во всем мире.

При этом британский фунт слабеет, а акции английского фондового индекса FTSE 100 упали на 17% в 2020 году.

Банк Америки в июньском отчете назвал Великобританию нелюбимым регионом для инвестиций, а британский фунт сравнил с валютой развивающихся рынков из-за недавних колебаний.

На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании переживают резкое падение доходов. Банк Англии прогнозирует, что ВВП страны по итогам 2020 года сократится на 14%.

Как сообщал «Рамблер», Великобритания покинула Евросоюз 31 января в 23.00 (1 февраля в 02.00 по Москве). До конца 2020 года между Великобританией и ЕС действует режим переходного периода и ведутся переговоры о дальнейших отношениях. В июле очередной раунд переговоров был досрочно прекращен, потому что стороны не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов.