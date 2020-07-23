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В Германии оценили угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2» 

Российская Газета и ещё 8 4 часа назад
В Германии оценили угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2»
Фото: Российская Газета
«Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — цитирует Крахта RT Deutsch.
По словам бургомистра, подобные «Северному потоку — 2» проекты играют важную роль в развитии маленького портового города Засниц, так как благодаря им можно будет создать рабочие места, не зависящие от сезона. Они также помогут продемонстрировать диапазон производительности города, «чтобы экономические отрасли, работающие на международном уровне, обратили внимание на Засниц-Мукран и обосновались здесь», подчеркнул политик.
Он также отметил, что у земли Мекленбург — Передняя Померания всегда были хорошие отношения с Россией, а потому «защищать» ее от Москвы не нужно. По мнению Крахта, переживая подобный нелегкий период, нужно не угрожать друг другу, а разговаривать друг с другом. «Пандемия COVID-19 привела к глобальному кризису, в том числе экономическому. Думаю, об этом стоит задуматься и, возможно, еще теснее сотрудничать на глобальном уровне, а не угрожать и препятствовать развитию экономики. Это неверный путь», — отметил бургомистр.
Напомним, что ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где говорится об усилении санкций против «Северного потока — 2». Как отмечала немецкая Handelsbatt, если новый закон вступит в силу, то под него попадут все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода. Франк Крахт может оказаться в их числе, так как в порту, на 90 процентов принадлежащему Засницу, стоят два российских корабля, намеревающихся завершить постройку.
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