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США ополчились на одну из богатейших стран Европы 

Lenta.ru 34 минуты назад
США хотят признать Швейцарию валютным манипулятором
Фото: Reuters
США ополчились на Швейцарию, которая является одной из богатейших стран Европы, и готовы признать ее валютным манипулятором. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group.
Швейцария соответствует всем трем критериям, которые необходимы для включения в американский список валютных манипуляторов, пишет агентство. Государство имеет положительное сальдо счета текущих операций и двусторонний торговый профицит. Кроме того, Швейцария использует валютные интервенции, скупая доллары, чтобы не допустить слишком сильного укрепления швейцарского франка.
Государству приходится прибегать к валютным интервенциям, поскольку спрос на швейцарскую валюту растет во время кризисов. Инвесторы традиционно считают франк убежищем для инвестиций в периоды неопределенности в мировой экономике. В Вашингтоне же полагают, что швейцарские власти, искусственно ослабляя собственную валюту за счет скупки доллара, пытаются предоставить местным производителям экспортные преимущества. Швейцарская сторона такие обвинения отвергает.
США в начале 2020 года уже включили Швейцарию в наблюдательный список стран, по мнению Вашингтона, манипулирующих курсами валют. Тогда решение было принято на фоне рекордного за три года укрепления швейцарского франка в евро, писал Reuters.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Bloomberg , Reuters
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