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Минфин РФ рассчитывает довести собираемость налогов до 99% в 2024 году 

News.ru 37 минут назад
С россиян захотели собрать 99% налогов
Фото: News.ru
Министерство финансов России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, сказано в проекте плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы.
Предполагается, что собираемость налогов будет расти от года к году, так, в 2020 году она должна дойти до 98,72%, в 2021 году — 98,79%, в 2022 году — 98,86%, в 2023 году — 98,93%, передаёт РИА Новости.
Опрошенные агенством эксперты полагают, что говорить о достижимости поставленной ведомством цели сложно, не зная, каким образом будет оцениваться собираемость — экономически или бухгалтерски.
Согласно агрегированной налоговой отчетности, собираемость по главным налогам варьируется, но в 2019 году суммарно была выше 100%. Счётно можно получить значение более 100%, например, если уплата произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, есть и другие варианты. Надо понимать, что во многом эти цифры, как и целевые 99%, условны, — пояснил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
С этим мнением согласен партнёр департамента налогов и права компании «Делойт» в СНГ Антон Зыков. Он отметил, что в 2018 году в Якутии собираемость налогов достигла показателя в 104,06%, что возможно, если собрать денег больше, чем запланировано в бюджете.
Поэтому добиться собираемости налогов на уровне не менее 99% можно не только за счет агрессивного администрирования и налоговых проверок, но и за счет более точного бюджетирования и планирования, — подчеркнул Зыков.
При этом Куликов отметил, что бухгалтерская оценка собираемости, выраженная в соотношении собранных налогов к начисленным, не вполне позволяет оценить распространённость уклонения от налогов, так как потенциальным налогоплательщикам, которые смогли тем или иным способом уклониться от уплаты, вероятно удастся избежать и начисления налога. Внимание ФНС при этом, считает Зыков, будет приковано примерно к трём сотням крупнейших российских налогоплательщиков из каждой отрасли.
Во-вторых, мы ожидаем повышенного внимания ФНС к налогоплательщикам, которые получают значительные бюджетные средства. Именно для анализа деятельности таких налогоплательщиков в апреле 2020 года была создана новая Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных № 4. Эта специализированная инспекция ФНС России осуществляет контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов по всей цепочке кооперации при использовании бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, — добавил эксперт из «Делойта».
Как писал NEWS.ru ранее, комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект об ужесточении налоговой отчётности. Резидентов РФ хотят обязать предоставлять в ФНС сведения обо всех движениях активов на счетах за рубежом.
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Комментарии 4
Экономика , Личный счет , Дмитрий Куликов , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин , РИА Новости
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