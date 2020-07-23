Азербайджан стал нефтегазовым конкурентом России в Европе

Портал Economic.bg назвал Азербайджан крупнейшим конкурентом России по поставкам газа в Европу. К такому выводу издание пришло, проанализировав азербайджанскую статистику. За январь-май 2020 года Азербайджан экспортировал 92,14 миллиона баррелей нефти. Это на 3,6 процента меньше, чем за такой же период 2019-го. Общая стоимость экспортированной нефти за этот период составила 3,597 миллиарда долларов (падение на 41,8 процента к прошлому году).

За первые пять месяцев года экспорт природного газа из Азербайджана составил 5,68 миллиарда кубометров: на восемь процентов больше, чем за январь-май 2019-го. Прибыль страны от продажи газа выросла на 18,6 процента, до 1,23 миллиарда долларов.

«Увеличение экспорта голубого топлива из Азербайджана представляется особенно значительным на фоне резкого сокращения экспорта российского гиганта «Газпром», — отметило издание.

Economic.bg заявило, что Россия уступила почти весь газовый рынок в Турции Азербайджану. По мнению издания, показатели за первые пять месяцев доказывают, что России и Азербайджану придется побороться за европейский рынок. В ближайшее время ожидается поставка миллиарда кубометров азербайджанского газа в Болгарию.