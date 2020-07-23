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«Северный поток — 2»: Германия жестко ответила США 

Артём Кульша 1 час назад
«Северный поток — 2»: Германия жестко ответила США
Фото: ТАСС
Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» нарушают международное право, препятствуют развитию экономики земли Германии Мекленбург — Передняя Померания и являются вмешательством в дела Европы. Об этом бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил RT.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Позавчера Палата представителей США одобрила усиление санкций против него. Под них подпадут те, кто связан с постройкой газопровода, в том числе, возможно, Крахт — два корабля, которые примут участие в достройке «Северного потока — 2» в настоящее время находятся в порту, принадлежащем Засницу на 90%.
«Я не думаю, что нас нужно защищать от России», — заявил сегодня Крахт.
Он высказал мнение, что в трудные времена пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 странам важно вести диалог и теснее сотрудничать. Бургомистр назвал новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» угрозой, попыткой препятствовать развитию экономики земли Мекленбург — Передняя Померания, в которой находится Засниц, нарушением международного права и вмешательством в экономические дела Европы.
Он рассказал, что такие проекты, как «Северный поток — 2», играют важную роль в развитии таких городов, как Засниц, потому что позволяют создавать рабочие места, которые не зависят от сезона, и рекламировать диапазон своей производительности.
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