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ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008-го 

Артём Кульша 43 минуты назад
Центральный банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку до нового исторического минимума. Об этом эксперты заявили ТАСС.
19 июня, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку до исторического минимума, 4,5% годовых, по той причине, что действие дезинфляционных факторов, возникших из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, угрожает значимым отклонением инфляции вниз от целевого показателя в 4% годовых в 2021 году.
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24 июля состоится очередное заседание совета директоров ЦБ.
По мнению 23 экспертов, опрошенных ТАСС, в ходе него будет принято решение о снижении ключевой ставки до 4% или 4,25% годовых. Шесть экспертов считают, что ключевая ставка будет снижена до 4% годовых, 12 экспертов — что до 4,25% годовых, пятеро экспертов не смогли отдать приоритет одному из вариантов.
«Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса», — объяснил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.
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Экономика , Видео , Кирилл Соколов , Совкомбанк , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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