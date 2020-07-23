2,138 трлн рублей составил госдолг регионов

"В cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года", - отметил Силуанов.
"Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн рублей)", - говорится в сообщении.