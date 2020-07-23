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Силуанов сообщил, что госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей

ТАСС
54 минуты назад
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Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
2,138 трлн рублей составил госдолг регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года", - отметил Силуанов.
Динамика поступлений доходов в региональные бюджеты улучшается, стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн рублей)", - говорится в сообщении.
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Экономика,Рынки,Личный счет,Недвижимость,Антон Силуанов,Минфин
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