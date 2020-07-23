Принятие резонансного закона решили отложить

Принятие законов о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ с зарубежных доходов в России отложено до 1 ноября. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Президент России Владимир Путин поручил установить новую ставку НДФЛ в 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей. Об этом он рассказал в обращении к гражданам 23 июня.

«На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября», — передает агентство. Отмечается, что правительство РФ планирует внести законопроект до 15 сентября. По словам агентства, было принято решение перенести и принятие закона, согласно которому НДФЛ с зарубежных доходов будет фиксированным — 5 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что анонсированный Владимиром Путиным «налог для богатых» может ударить по кошельку и граждан среднего достатка. Под новую ставку попадают те, кто продает квартиры, полученные в наследство. Планируется, что деньги от повышения налога пойдут на лечение детей, пишут argumenti.ru.