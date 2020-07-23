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Налог для богатых в России решили отложить 

Ura.Ru 34 минуты назад
Принятие резонансного закона решили отложить
Фото: depositphotos.com
Принятие законов о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ с зарубежных доходов в России отложено до 1 ноября. Об этом сообщил источник «Интерфакса».
Президент России Владимир Путин поручил установить новую ставку НДФЛ в 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей. Об этом он рассказал в обращении к гражданам 23 июня.
«На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября», — передает агентство. Отмечается, что правительство РФ планирует внести законопроект до 15 сентября. По словам агентства, было принято решение перенести и принятие закона, согласно которому НДФЛ с зарубежных доходов будет фиксированным — 5 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что анонсированный Владимиром Путиным «налог для богатых» может ударить по кошельку и граждан среднего достатка. Под новую ставку попадают те, кто продает квартиры, полученные в наследство. Планируется, что деньги от повышения налога пойдут на лечение детей, пишут argumenti.ru.
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Комментарии 11
Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ , газета "Аргументы недели"
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