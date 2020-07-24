Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.26
$
71.45
82.50
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
43.88
+0.00 Золото
1887.81
+0.03 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1594
+0.0309
09.07
1.1285
21.07
13.07
29.06

В России захотели ввести налог на роботов 

Lenta.ru 1 час назад
В России захотели ввести подоходный налог на роботов, а вырученные средства направить в специальный Фонд уязвимых профессий. Таким образом люди, которых в ближайшие 15-20 лет могут заменить искусственным интеллектом, станут финансово защищены. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования, пишет газета «Известия».
По данным аналитиков, в ближайшие два десятилетия без работы могут остаться до 20 миллионов россиян. Из-за угрозы масштабной безработицы государственные структуры стали продумывать механизмы защиты сотрудников. Так, предполагаемый налог на роботов будет сопоставим с 13-процентным НДФЛ, рассказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
По словам экспертов, наибольшему риску подвергнуты люди таких профессий как продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники и аналитики — те, чья работа связана с обработкой больших массивов данных.
Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил, что собранные благодаря налогу средства должны пойти не только на формирование фонда, но и на образование сотрудников, повышение их компетентности и развитие рынка труда.
Специалисты также подчеркнули, что принятое мнение о полной замене людей роботами в будущем ошибочно. Автоматизированные механизмы, считает гендиректор Kravt Invest Валерий Кравцун, заменят работников «неинтересных» профессий. При этом вырастет спрос на специалистов, способных работать в связке с роботами.
Последние новости
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса Путин поговорил с Трампом Путин поговорил с Трампом Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Комментарии 12
Экономика , Видео , Артем Кирьянов , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Суд арестовал «Бабушку Агафью»
Суд арестовал «Бабушку Агафью»
Россиянам дали совет по валютным вкладам
Россиянам дали совет по валютным вкладам
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение