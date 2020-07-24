Россияне пожаловались на недоступность лекарств

Около 23% опрошенных россиян отметили, что испытывают затруднения при покупке лекарственных средств, следует из результатов проведённого ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег» исследования «Качество и доступность лекарственных средств-2020».

В опросе приняли участие 1157 пациентов из разных регионов России.

Отмечается, что за год число тех, кому бывает непросто купить нужные медикаменты снизилось в два раза, но не изменились причины этих затруднений. Так, 58% респондентов не хватает денег на необходимые препараты (в 2019 году их было 55%), а 39% указали на отсутствие лекарств в продаже (35% годом ранее), пишут «Известия».

При этом оценка пациентами качества приобретаемых ими препаратов существенно не изменилась: о том, что они сталкивались некачественными лекарствами рассказали 34% принявших участие в исследовании, в 2019 году таких было 38%.

«Нужно решить вопрос с фармацевтическими субстанциями. Мы их в основном получаем из Китая и Индии. Следует разработать стратегическое планирование по препаратам. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие врачей с аптеками — зачастую медики не знают ассортимент препаратов, которые есть в наличии», — указала член учёного совета НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова.

Минздраве не стали комментировать результаты исследования, но напомнили, что 13 июля был подписан закон № 206-ФЗ, подразумевающий создание регистра лиц, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет бюджетных средств. Представитель ведомства отметил, что это позволит проанализировать данные о предоставлении необходимых медикаментов льготникам и принять необходимые меры. Также сейчас прорабатывается вопрос о введении лекарственного страхования, отмечает издание, то есть стоимость лекарств, вероятно, будет полностью или частично компенсироваться пациентам государством.

Отмечается, что в течение четырёх последних месяцев пациенты жалуются на то, что необходимые им препараты отсутствуют на складах. Опрошенные эксперты связали данную ситуацию как с ограничением импортных поставок в связи с пандемией, так и с тем, что что поставщики не выходят на торги из-за неподходящей для них цены. О жалобах пациентов на недоступность (по разным причинам) необходимых лекарств рассказали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Российской ревматологической ассоциации «Надежда», Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Так, около 20% пациентов с ревматическими заболеваниями прекратили прием лекарства из-за отсутствия его в аптеках и примерно 6% — из-за отсутствия денег.