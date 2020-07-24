Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.46
$
71.45
82.95
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
43.67
+0.00 Золото
1886.89
+0.09 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1608
+0.0323
09.07
1.1285
21.07
13.07
29.06

Банк России отозвал лицензию у «Народного банка» 

Прайм 1 час назад
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Фото: РИА Новости
Банк России в пятницу отозвал лицензию у "Народного банка" (зарегистрирован в Москве), сообщает регулятор.
"ЦБ информирует о принятом решении об отзыве с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Народный банк", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.
Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов", — пишет ЦБ.
Видео дня. Расходы по страхованию ипотеки возложат на банки
Прайм: последние новости
Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс "Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из России в 2020 году "Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из России в 2020 году Немецкий бизнес планирует ответные меры на угрозу санкций США против "Северного потока 2" Немецкий бизнес планирует ответные меры на угрозу санкций США против "Северного потока 2"
Экономика , Компании , Акционерное общество "Народный банк" , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Биржи АТР закрылись в минусе
Биржи АТР закрылись в минусе
Gett стал прибыльным в России
Gett стал прибыльным в России
В РФ предложили запретить расплачиваться криптовалютой
В РФ предложили запретить расплачиваться криптовалютой
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение