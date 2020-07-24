ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России в пятницу отозвал лицензию у "Народного банка" (зарегистрирован в Москве), сообщает регулятор.
"ЦБ информирует о принятом решении об отзыве с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Народный банк", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.
Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов", — пишет ЦБ.