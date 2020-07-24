ЦБ отозвал лицензию у московского банка

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Банк России в пятницу отозвал лицензию у "Народного банка" (зарегистрирован в Москве), сообщает регулятор.

"ЦБ информирует о принятом решении об отзыве с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Народный банк", — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор принял такое решение из-за нарушения банком федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Также банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.