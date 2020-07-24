«Торговая война» поссорит США и Европу

Европейская комиссия (ЕК) требует от США отменить пошлины на экспорт из Евросоюза (ЕС), после того, как концерн Airbus выполнил все требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций. В противном случае, Европа грозит американской стороне санкциями и торговой войной, пишет France24 со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Правительства Франции и Испании договорились с Airbus изменить условия получения субсидий для разработки самолета А350. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения пошлин и дает основания для быстрого урегулирования спора, считают в ЕС.

«Неоправданные тарифы на европейские продукты неприемлемы, мы настаиваем на том, чтобы США немедленно сняли эти необоснованные тарифы», — заявил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.

Противостояние между Airbus и Boeing в ВТО началось в 2004 году, когда Вашингтон обвинил Великобританию, Францию, Германию и Испанию в предоставлении незаконных субсидий и грантов для Airbus. В 2019 году ВТО разрешила США наложить до 100 процентов налогов на европейские товары.

В заявлении ЕС сказано, что в условиях пандемии коронавиуса и глобальной рецессии нужно убрать пошлины, которые «излишне обременяют» промышленность и сельскохозяйственный сектор. Если этого не произойдет, то Европа готова «в полной мере воспользоваться своими санкционными правами».

США с 2017 года уже ведут торговую войну с Китаем. Они ввели пошлины на ряд товаров из Китая, что вызвало зеркальную реакцию Пекина. В январе 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, и Пекин обязался закупать больше американских товаров. Однако позже американский президент обвинил Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказался заключать «вторую фазу сделки» с китайской стороной.