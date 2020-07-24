Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.41
$
71.45
82.90
82.70
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
44.21
+0.14 Золото
1891.22
–0.12 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1603
+0.0317
09.07
1.1285
21.07
13.07
29.06

Европа пригрозила США торговой войной 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Торговая война» поссорит США и Европу
Фото: Reuters
Европейская комиссия (ЕК) требует от США отменить пошлины на экспорт из Евросоюза (ЕС), после того, как концерн Airbus выполнил все требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций. В противном случае, Европа грозит американской стороне санкциями и торговой войной, пишет France24 со ссылкой на Agence France Press (AFP).
Правительства Франции и Испании договорились с Airbus изменить условия получения субсидий для разработки самолета А350. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения пошлин и дает основания для быстрого урегулирования спора, считают в ЕС.
«Неоправданные тарифы на европейские продукты неприемлемы, мы настаиваем на том, чтобы США немедленно сняли эти необоснованные тарифы», — заявил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.
Противостояние между Airbus и Boeing в ВТО началось в 2004 году, когда Вашингтон обвинил Великобританию, Францию, Германию и Испанию в предоставлении незаконных субсидий и грантов для Airbus. В 2019 году ВТО разрешила США наложить до 100 процентов налогов на европейские товары.
В заявлении ЕС сказано, что в условиях пандемии коронавиуса и глобальной рецессии нужно убрать пошлины, которые «излишне обременяют» промышленность и сельскохозяйственный сектор. Если этого не произойдет, то Европа готова «в полной мере воспользоваться своими санкционными правами».
США с 2017 года уже ведут торговую войну с Китаем. Они ввели пошлины на ряд товаров из Китая, что вызвало зеркальную реакцию Пекина. В январе 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, и Пекин обязался закупать больше американских товаров. Однако позже американский президент обвинил Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказался заключать «вторую фазу сделки» с китайской стороной.
Видео дня. Расходы по страхованию ипотеки возложат на банки
Последние новости
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса Массовая драка в Москве попала на видео Массовая драка в Москве попала на видео Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием
Комментарии 4
Экономика , Фил Хоган , ВТО , Boeing , ЕС , Еврокомиссия , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве стали чаще продавать квартиры с жильцами
В Москве стали чаще продавать квартиры с жильцами
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
Россияне приняли решение по копейке
Россияне приняли решение по копейке
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение