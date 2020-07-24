России угрожает потребительский кризис 

Россия оказалась в пятёрке стран, где потребительские настроения на фоне коронавирусной пандемии ухудшились сильнее всего, сообщает ИА DEITA.RU. Во втором квартале 2020 года индекс потребительской уверенности упал на 19% по сравнению с первым, опустившись до пугающей отметки в -30%.

Для сравнения — в Дании он составил -2%, в Швеции индекс уменьшился до -5%. Кроме России, в пятёрке стран с самыми пессимистичными потребительскими настроениями — Португалия, Словения, Греция и Испания.

Этот индекс рассчитывается, исходя из опросов населения по разным критериям. В том числе у респондентов интересуются их запланированными крупными тратами, сбережениями и личным материальным положением. В России опрос проводит Росстат , в Европе аналогичным опросом занимается Европейская комиссия

С одной стороны, этот индекс рухнул не так серьёзно, как в предыдущие кризисы. В 2015-м он составил -32%, в 2009-м упал до минус 35%, а в 1998–1999 гг. — до минус 45%. Настораживает то, что резкое падение индекса произошло всего за один квартал, а это уже беспрецедентный случай. Обычно индекс падает не более чем на 14-15%.

Второй тревожный сигнал: самые пессимистичные настроения оказались в среде самых работоспособных, производительных людей — у респондентов 30-49 лет. Эта категория людей сильнее всего пострадала от кризиса: кто-то лишился работы, кто-то потерял свой бизнес. Обычно кризис сильнее всего бьёт по людям старшего возраста, но пандемию они переживают с меньшими потерями. Пожилые люди работают в основном в бюджетных организациях, так что их доходы если и упали, то не сильно. Кроме того, им положена государственная поддержка в виде оплачиваемых больничных, чтобы отсидеться дома и не подвергать своё здоровье опасности COVID-19.

Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что ухудшение благосостояния людей среднего возраста — тенденция крайне негативная. Ведь именно эти люди больше всего склонны к предпринимательским рискам, инновациям, они материально помогают младшему и старшему поколению, формируют потребительский спрос.

И уязвимость столь важной и значимой категории населения может негативно сказаться на всей социальной, финансовой и политической жизни общества, усилить расхождения.