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Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 11 1 час назад
Кремль высказался о санкциях против «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал сообщение о новых санкциях со стороны США против газопровода Северный поток 2". По его словам, Кремль обеспокоен санкциями: они неприемлемы и противоречат законодательству.
Власти РФ проанализируют ситуацию из-за санкций и выработают стратегию, направленную на реализацию крупного газового проекта.
Накануне в четверг Сенат США одобрил свой вариант оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября), содержащий дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2".
"Подождем, что будет в итоге. Санкции в отношении "Северного потока" — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту. Давайте не забывать, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимает участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, как в Кремле реагируют, США принимает бюджет с учетом санкций против "Северного потока 2".
Песков отметил, что и Россия, и ее партнеры считают "эти санкции неприемлемыми".
"Мы считаем их противоречащими международному законодательству, и, безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мегапроекта", — заключил Песков.
Он также рассказал, что Россия постоянно контактирует с европейскими странами, которые имеют отношение к "Северному потоку 2", в первую очередь — с Германией.
"Безусловно, в рамках… совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии", — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин обсудить эту ситуацию с коллегами из стран, которые участвую в строительстве "Северного потока 2", совместную реакцию.
"Мне неизвестно, чтобы готовилось какое-то совместное заявление на этот счет. Здесь, еще раз повторяю, что необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", — уточнил Песков.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали ситуацию с американскими санкциями против "Северного потока 2", заявил Песков.
"Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждений вопросов каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии", — сказал Песков.
По его словам, Трамп во время разговора также не затрагивал этот вопрос.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Сенат США
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