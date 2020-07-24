ЦБ снизил ключевую ставку

На очередное снижение ставки, Центробанк пошёл в объёме 0,25%. Решение было принято Советом директоров Банка России 24 июля.

В сообщении говорится, что последовательным действиями ЦБ удаётся сдерживать инфляцию. Также отмечается, что июньское снижение ставки на 1% способствовало стабилизации ожиданий населения и бизнеса. При этом эксперты Центробанка подчеркнули, что несмотря на позитивные тенденции восстановление отечественной экономики будет постепенным, как и мировой в целом.

По их оценкам, уровень инфляции по итогам 2020 года может достичь уровня ниже в пределах от 3,7% до 4,2%, по результатам 2021 года — в пределах 3,5 — 4,0%, а далее ниже 4%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовые аналитики полагали, что ЦБ готовит снижение ключевой ставки сразу на 0,5%. Теперь предполагается, что уровня 4% ставка достигнет в сентябре.