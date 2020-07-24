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ЦБ снизил ключевую ставку до рекордного минимума 

Павел Тиунов и ещё 8 52 минуты назад
Центральный банк России снизил ключевую ставку до 4,25%, говорится в сообщении, опубликованном на сайтерегулятора. Это абсолютный рекорд в новейшей истории РФ.
На очередное снижение ставки, Центробанк пошёл в объёме 0,25%. Решение было принято Советом директоров Банка России 24 июля.
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В сообщении говорится, что последовательным действиями ЦБ удаётся сдерживать инфляцию. Также отмечается, что июньское снижение ставки на 1% способствовало стабилизации ожиданий населения и бизнеса. При этом эксперты Центробанка подчеркнули, что несмотря на позитивные тенденции восстановление отечественной экономики будет постепенным, как и мировой в целом.
По их оценкам, уровень инфляции по итогам 2020 года может достичь уровня ниже в пределах от 3,7% до 4,2%, по результатам 2021 года — в пределах 3,5 — 4,0%, а далее ниже 4%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовые аналитики полагали, что ЦБ готовит снижение ключевой ставки сразу на 0,5%. Теперь предполагается, что уровня 4% ставка достигнет в сентябре.
Комментарии 5
Экономика , Видео , Центральный банк России
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