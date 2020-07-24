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Набиуллина предрекла дальнейшее снижение инфляции в России 

ИА Regnum и ещё 4 43 минуты назад
Набиуллина предрекла дальнейшее снижение инфляции
Фото: ТАСС
Снижение экономической активности в России создаёт предпосылки для отклонения инфляции ниже целевого уровня в 2021 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что всё ещё сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса», — заявила Набиуллина.
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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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