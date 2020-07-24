Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке

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Глава ЦБ объяснила решение по ключевой ставке 

Rambler News Service и ещё 9 42 минуты назад
Снижение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 4,25%, объясняется тем, что сейчас требуется более тонкая настройка денежно-кредитной политики, нежели на предыдущем заседании. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Обращу внимание на то, что на текущем заседании мы перешли к нашему стандартному шагу в изменении ключевой ставки, учитывая, что сейчас уже требуется более тонкая настройка денежно-кредитной политики в рамках базового прогноза в отличие от ситуации предыдущих месяцев, когда была оправдана решительная реакция денежно-кредитной политики в ответ на шоки», — сказала она.
Набиуллина также отметила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
«В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заявила глава регулятора.
Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до нового минимального исторического значения в 4,25% годовых. На предыдущем заседании 19 июня регулятор снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5% годовых, что Набиуллина назвала «нестандартным шагом».
Следующее решение по ключевой ставке Совет директоров Банка России примет 18 сентября.
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Комментарии 2
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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