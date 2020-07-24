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Набиуллина назвала сроки восстановления экономики 

Российская Газета и ещё 10 28 минут назад
Восстановление экономики: Набиуллина сделала заявление
Фото: РИА Новости
Российская экономика восстановится до уровня, предшествующего началу кризиса, более чем через полтора года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции/
"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", — сообщила Набиуллина.
ЦБ оценил падение российского ВВП по итогам II квартала в 9-10% (год к году). По итогам 2020 года регулятор ожидает снижения российской экономики на 4,5-5,5%. Из представленного в пятницу прогноза Банка России следует, что ЦБ ожидает заметного восстановительного роста экономики в следующем году. На 2021 год Банк России прогнозирует рост ВВП на 3,5-4,5%, на 2022 год — на 2,5-3,5%.
В пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. ЦБ продолжил смягчать денежно-кредитную политику для восстановления экономической активности на фоне низких темпов инфляции и подавленного из-за пандемии и ограничительных мер спроса. Банк России не исключил нового снижения ставки на ближайших заседаниях.
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Комментарии 4
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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