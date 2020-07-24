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Набиуллина надела подкову для роста экономики 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Набиуллина надела подкову для роста экономики
Фото: видео Банк России / YouTube
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию сразу с двумя аксессуарами — брошью в виде латинской буквы V и знаком подковы. Трансляцию выступления ведет канал регулятора в YouTube.
В предыдущие разы Набиуллина надевала только одно украшение, но в этот раз сообщение оказалось более сложным. По всей видимости, «V» символизирует так называемое V-образное восстановление экономики, то есть резкий рост после глубокого спада. В свою очередь подкова традиционно вешается на счастье.
Пресс-конференция посвящена заседанию совета директоров, в ходе которого регулятор решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25 процента.
Этот уровень стал очередным историческим минимумом, хотя некоторые эксперты ожидали более смелого решения. Следующее заседание ЦБ, на котором могут изменить параметр, намечено на 18 сентября.
Впервые Набиуллина вышла с брошью в конце марта. Тогда, на фоне резкого падения курса рубля, она примерила неваляшку. Позднее глава ЦБ надевала дом, подразумевая снижение ставок по ипотеке, а в июне на ней заметили голубя. Он является традиционным символом смягчения денежно-кредитной политики.
Последний намек полностью оправдался. Помимо нынешнего снижения, председатель регулятора прямо указала, что пространство для дальнейшего смягчения есть, и снижение ставки весьма вероятно.
В течение недели один из главных критиков ЦБ миллиардер Олег Дерипаска дважды потребовал радикального снижения ключевой ставки, обвинив регулятор в саботировании национальных целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. Непосредственно перед заседанием бизнесмен призвал ЦБ прекратить «танцы с бубнами». Поэтому не исключено, что второй аксессуар, надетый практически поверх первого, означает непримиримость позиций.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Олег Дерипаска , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
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