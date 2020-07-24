Набиуллина надела подкову для роста экономики 

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию сразу с двумя аксессуарами — брошью в виде латинской буквы V и знаком подковы. Трансляцию выступления ведет канал регулятора в YouTube.

В предыдущие разы Набиуллина надевала только одно украшение, но в этот раз сообщение оказалось более сложным. По всей видимости, «V» символизирует так называемое V-образное восстановление экономики, то есть резкий рост после глубокого спада. В свою очередь подкова традиционно вешается на счастье.

Пресс-конференция посвящена заседанию совета директоров, в ходе которого регулятор решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25 процента.

Этот уровень стал очередным историческим минимумом, хотя некоторые эксперты ожидали более смелого решения. Следующее заседание ЦБ, на котором могут изменить параметр, намечено на 18 сентября.

Впервые Набиуллина вышла с брошью в конце марта. Тогда, на фоне резкого падения курса рубля, она примерила неваляшку. Позднее глава ЦБ надевала дом, подразумевая снижение ставок по ипотеке, а в июне на ней заметили голубя. Он является традиционным символом смягчения денежно-кредитной политики.

Последний намек полностью оправдался. Помимо нынешнего снижения, председатель регулятора прямо указала, что пространство для дальнейшего смягчения есть, и снижение ставки весьма вероятно.