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ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам 

Газета.Ru и ещё 16 43 минуты назад
30-летний спор в ВТО: Россия победила Евросоюз
Фото: РИА Новости
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья. Это привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, указали в Минэкономразвития РФ.
Третейская группа Всемирной торговой организации вынесла решение в пользу России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов и поручила ЕС скорректировать свою торговую политику.
Так, арбитры ВТО признали перечащей нормам организации практику ЕС, при которой в антидемпинговых расследованиях не учитываются затраты российских предприятий на покупку сырья.
«Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта. Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в нашей стране, в частности, на газ. Это привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб», — говорится в сообщении Министерства экономического развития РФ.
Помимо этого, третейская инстанция постановила, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием «энергокорректировок» также не соответствует правилам деятельности ЕС, чем также поддержала позицию Москвы.
«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение.
Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В апреле нынешнего года ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.
Как сообщало Минэкономразвития, в 2015 году Москва начала оспаривать антидемпинговые пошлины Киева на российский нитрат аммония, рассчитанные с применением методики «энергокорректировок». В итоге третейский орган ВТО постановил, что украинская торгово-экономическая политика нарушает правила ВТО.
«Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров», — говорилось в сообщении ведомства.
Месяцем ранее ВТО в двух пунктах удовлетворила апелляцию Киева по поводу падения объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции. При этом ВТО признала, что сокращение импорта было вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны.
Жалоба касалась якобы ограничений на импорт в Россию вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов.
«Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ», — указывало Минэкономразвития РФ.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что таким поведением Киев не поможет себе, а только ухудшит отношения с одним из главных торгово-экономических партнеров — Россией.
Чуть ранее «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.
Так, российским компаниям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов. Это происходит через возврат акцизов и, по словам истца, нарушает нормы Всемирной торговой организации.
Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, заявил в июле нынешнего года президент России Владимир Путин.
«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — приводит слова политика РБК.
Пандемия COVID-19 усилила деглобализацию и несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, следует из доклада Saxo Bank. В нем эксперты приводят оценки того, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и политику.
В последние три десятилетия, после окончания «холодной войны» и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным за счет технического прогресса и экономической глобализации, утверждают они. Но теперь это не так.
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Комментарии
Экономика , Статьи , Максим Решетников , Владимир Джабаров , Владимир Путин , Saxo Bank , ВТО , ЕС , Комитет Совета Федерации по международным делам , Еврохим , Минэкономразвития
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