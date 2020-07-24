Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.81
$
71.45
83.35
82.70
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.50
82.00
Индексы и котировки Brent
43.36
–0.05 Золото
1900.48
+0.01 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.07
1.1633
+0.0347
09.07
1.1285
21.07
13.07
29.06

Россия выиграла спор с Евросоюзом 

Вероника Полынина 47 минут назад
Россия выиграла спор с Евросоюзом
Фото: Reuters
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер, передает РИА «Новости».
Третейская группа ВТО пришла к выводу, что Евросоюз нарушает правила организации при определении цены в антидемпинговых расследованиях и рекомендовала ЕС привести свои меры «в соответствие с принятыми обязательствами».
По сообщению Минэкономразвития, Третейская группа ВТО считает, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием «энергокорректировок» не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя решение арбитров ВТО, отметил, что надеется на его добросовестное исполнение Евросоюзом. По словам Решетникова, это решение может существенно улучшить условия доступа российских товаров на европейский рынок, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований.
Иск Москвы к Евросоюзу был направлен в ВТО в 2013 году. Россия требовала прекратить использование ЕС «энергокорректировок», при которых стоимость товаров рассчитывалась исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.
Видео дня. Расходы по страхованию ипотеки возложат на банки
Комментарии 226
Экономика , Максим Решетников , ЕС , Минэкономразвития , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал поручение по пенсиям
Путин дал поручение по пенсиям
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение