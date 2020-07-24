Россия выиграла спор с Евросоюзом 

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер, передает РИА «Новости»

Третейская группа ВТО пришла к выводу, что Евросоюз нарушает правила организации при определении цены в антидемпинговых расследованиях и рекомендовала ЕС привести свои меры «в соответствие с принятыми обязательствами».

По сообщению Минэкономразвития , Третейская группа ВТО считает, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием «энергокорректировок» не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников , комментируя решение арбитров ВТО, отметил, что надеется на его добросовестное исполнение Евросоюзом. По словам Решетникова, это решение может существенно улучшить условия доступа российских товаров на европейский рынок, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований.

Иск Москвы к Евросоюзу был направлен в ВТО в 2013 году. Россия требовала прекратить использование ЕС «энергокорректировок», при которых стоимость товаров рассчитывалась исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы.