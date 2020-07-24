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Главная экономика Европы начала выздоравливать 

Lenta.ru 1 час назад
Главная экономика Европы начала выздоравливать
Фото: Reuters
Экономика Германии начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса. Показатели деловой активности продемонстрировали рост впервые за пять месяцев, пишет Bloomberg.
Индекс Purchasing Managers Index (PMI) подскочил с 47 в июне до 55,5 пунктов в июле, это лучше прогнозов экономистов. Рост обеспечила сфера услуг, хотя производители сообщали и о значительном увеличении экспортных продаж. Несмотря на это, эксперты отмечают, что основной проблемой для выздоровления экономики остается рынок труда. Около 30 процентов производителей сообщили о сокращении численности персонала.
В еврозоне показатели PMI в июне достигли 47,5 пункта (по сравнению с 31,9 в мае). Многие европейские страны сняли ряд ограничений, но большинство предприятий работают не в полную силу и продолжают сокращать сотрудников.
Ожидается, что ВВП Германии снизится на 6,3 процента в 2020 году, в первом квартале экономика упала на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за пандемии, Германия оказалась одной из европейских стран с наиболее устойчивой к кризису экономикой.
21 июля лидеры ЕС смогли согласовать план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро после многодневных переговоров.
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Комментарии 1
Экономика , ЕС , Bloomberg
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