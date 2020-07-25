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Строительству «Северного потока-2» помешала треска 

Lenta.ru и ещё 20 1 час назад
«Северному потоку-2» помешала треска
Фото: РИА Новости
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток-2». Этому помешал нерест трески, пишет немецкая радиостанция NDR Info.
Любые работы запрещены датскими властями до конца сентября. Как сообщает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод.
Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.
6 июля DEA выдало разрешение на прокладку труб в интересах газопровода с использованием менее экологичного типа судов. До этого проводить работы могли только суда с динамическим позиционированием.
В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием «Академик Черский», однако его пока невозможно использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой — большинство компаний отказываются оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.
Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит «Северный поток-2», разрешила проводить работы в своих территориальных водах. Из-за бюрократических проволочек проект не удалось завершить к изначально намеченному сроку — концу декабря 2019 года.
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