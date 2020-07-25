Назван ущерб России от налоговых преступлений

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Более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — приводит РИА Новости её слова.

Леоненко заявила, что динамика налоговой преступности в период 2016–2019 годов «находится на относительно стабильном уровне».