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В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Назван ущерб России от налоговых преступлений
Фото: РИА Новости
Более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — приводит РИА Новости её слова.
Леоненко заявила, что динамика налоговой преступности в период 2016–2019 годов «находится на относительно стабильном уровне».
В июне Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.
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Экономика , Личный счет , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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