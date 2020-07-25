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Новые броши Набиуллиной озадачили россиян 

Майк Габриелян 56 минут назад
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
Фото: ЦБ РФ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции с брошами в виде подковы и буквы V. Журналисты попросили её расшифровать скрытый смысл украшений, но финансист отказалась.
«Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии», — заявила Набиуллина.
Теперь всполошившиеся интернет-конспирологи пытаются расшифровать, что хотела сказать Набиуллина таинственными брошками. Они выдвигают сразу несколько версий, отмечая и то, что брошь-подкова была прикреплена неверно с точки зрения суеверных коневодов — рожками вниз.
Все сходятся, что подкова приносит счастье, но затруднения вызывает буква-символ V. Среди версий — намек на «Восстановление». Апологеты этой теории считают, что Набиуллина дает понять, что кризис будет развиваться по сценарию быстрого восстановления.
Есть и те, кто считает, будто V — это победа (виктория) одержанная над коронавирусом и знак того, что ЦБ сумел поддержать экономику в кризис.
Еще одна версия, связана с тем, что V может выступать символом движения вниз. Банк России снижает ключевую ставку с весны, что дает возможность бизнесу брать кредиты под меньший процент. Поэтому Набиуллина демонстрирует, что ставка будет снижаться и в дальнейшем.
Эльвира Набиуллина не первый раз выступает на публике с украшениями, смысл которых любит разгадывать публика, не чуждая конспирологии.
Ранее она прикрепляла к лацканам пиджака красную неваляшку, цветы. лебедя, голубя, сову, бабочку. В частности, брошь-голубку глава ЦБ надела почти сразу после того, как регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 4,5%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог заявил, что история с деноминацией направлена против председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Видео дня. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 4,25%
Комментарии 16
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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