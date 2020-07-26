Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", пишет газета "Die Welt" со ссылкой на источники.

Министерства финансов и Подчеркивается, что Соединенные Штаты провели две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". В них принимали участие представители Госдепа Минэнерго США.

Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока — 2".

"Я считаю, что угрозы (со стороны Вашингтона. — Прим. Ред.) очень и очень серьезные", — отметил один из собеседников.

Сенат США одобрил в четверг свой вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен санкциями против газопровода, они неприемлемы и противоречат законодательству. Он подчеркнул, что ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG реализует его с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Uniper, Wintershall и Engie — суммарно финансируют проект на 50 процентов. Против строительства газопровода активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская компания Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.

"Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020 либо в начале 2021 года. Сейчас уложено около 94 процентов труб. При этом 4 июня ряд сенаторов внесли в американский сенат законопроект о новых санкциях против газопровода — они распространяются на все суда, участвующие в строительстве, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации "Северного потока — 2".