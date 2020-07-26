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«Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания 

ТАСС 31 минуту назад
«Северный поток» восстановил прокачку газа
Фото: РИА Новости
Nord Stream AG в воскресенье восстановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" после проведения регулярного технического обслуживания, которое началось 14 июля, свидетельствуют данные оператора.
Как ранее сообщили в компании, график техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы, отмечал управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.
"Северный поток" — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года — второй нитки. Газопровод поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
В четверг "Газпром" сообщил о передачи доли в 51% в Nord Stream AG своей "дочке" ООО "Газпром международные проекты". Помимо "Газпрома" акционерами проекта являются германские компании Wintershall Dea GmbH и Pegi/E.On, которым принадлежит по 15,5%. Голландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie принадлежит по 9%.
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Комментарии
Экономика , Компании , Алексей Зайцев , Газпром
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