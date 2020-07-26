Дегтярёв пообещал избавление от доллара

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Избавление от доллара: Дегтярёв дал обещание народу 

Майк Габриелян 1 час назад
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев обнаружил, что Россия импортирует американский газ, чтобы отапливать Дальний Восток.
Дегтярёв возмутился тем, что Дальневосточная генерирующая компания — главная энергетическая компания региона — заключила долларовый контракт на поставки газа из США.
«Мы топим Дальневосточную генерирующую компанию чем? Американским газом. Можете себе представить? До 25-го года законтрактованы. И цена для потребителя рассчитывается исходя из чего? Из американского доллара», — заявил Дегтярев в видео, отснятом в Ванино.
Политик пообещал разобраться с этим и избавиться от долларовых расчетов через пять лет, когда истечёт срок контрактов Дальневосточной генерирующей компании.
«Помните, я предлагал запретить доллары? Многие смеялись, улыбались. Ну, начнём от доллара в контрактах хотя бы избавляться в Хабаровском крае к 25 году», — сказал Дегтярёв.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Дегтярев по пути в Ванино развернул служебную машину, чтобы пообщаться с хабаровчанами.
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Экономика , Видео , Михаил Дегтярев
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