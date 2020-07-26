Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы

Европе грозит Nexit — выход Нидерландов из состава ЕС . Голландцы недовольны финансовой и миграционной политикой Брюсселя, пишет Газета.Ru.

Издание опросило западных экспертов и пришло к выводу, что противоречия в ЕС стали особенно заметны после саммита, состоявшегося на текущей неделе. На встрече принимали бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план антикризисного восстановления экономики. Споры длились почти пять дней.

Главным оппозиционером выступил премьер Нидерландов Марк Рютте . Он раскритиковал затратный семилетний бюджет, предложенный Германией и Францией, а также обрушился на страны-иждивенцы, которые пытаются жить за счет ЕС. К ним Рютте отнёс как восточно-европейские державы — Чехию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Румынию, Словакию, так и средиземноморские Италию, Испанию, Грецию, Кипр, Португалию.

Более того, голландский политик предложил не давать Венгрии гранты на восстановление экономики, потому что Будапешт якобы не соблюдает демократические принципы.

«Саммит ЕС показал, насколько глубока фрагментация ЕС и что национальные интересы часто преобладают, даже когда речь идет всего лишь о нескольких десятках миллиардов евро», — заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

По мнению эксперта, саммит будет иметь негативные последствия для ЕС, и усилит раскол в рядах правящей элиты.

«И даже, хотя это и выглядит неправдоподобно, но этот саммит подтолкнет Нидерланды к выходу из ЕС», — заявил эксперт.

Он отметил, что доверие между государствами-членами Евросюза сейчас основательно подорвано.

Ранее из ЕС вышла Великобритания. Жители проголосовали за данное решение на референдуме от 23 июня 2016 года.