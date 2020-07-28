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Счетная палата назвала главные проблемы системы закупок 

Российская Газета и ещё 10 43 минуты назад
Счетная палата назвала проблемы системы закупок
Фото: РИА Новости
Почти половина финансовых нарушений при закупках в рамках 44-ФЗ по итогам 2019 года связана с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, который посвящен мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок РФ.

"Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет Счетная палата в сфере закупок, связаны с обоснованием цены", — отмечается в документе.

Еще ряд проблем связан с достоверностью информации, которая размещается о закупках. Для решения вопроса необходимо совершенствовать единую информсистему в сфере закупок.
Другая проблема связан с подходами заказчиков и поставщиков к оценке эффективности закупок, которые разнятся. Так, показатели высокой конкуренции и значительной экономии, которые являются главными критериями эффективности для государственных органов, считает значимыми относительно небольшое число участников.

"Это расхождение указывает на одну из основных проблем действующей контрактной системы — недостаточное понимание регуляторами интересов участников закупок", — обращают внимание в Счетной палате.

В числе ключевых характеристик системы — преобладание неконкурентных способов закупок (около 70%), стабильный уровень конкуренции (около трех заявок на лот) и недоверие участников рынка.

"Мы видим, что на практике создать эффективную систему регулирования всего "жизненного" цикла закупок так и не удалось. Функционирование контрактной системы сосредоточено в основном в рамках закупочных процедур что, по сути, не сильно отличается от ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на основе закона № 94", — отмечает аудитор Алексей Каульбарс.

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Комментарии
Экономика , Экономика России , Расходы бюджета , Счетная палата
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