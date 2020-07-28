Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.71
$
71.94
84.15
84.30
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
44.03
–0.02 Золото
1915.44
–1.23 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1729
+0.0385
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

ЦБ продал валюту на 5,7 млрд рублей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
ЦБ поддержал рубль
Фото: ТАСС
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 27 июля на сумму 5,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 24 июля, составлял 5,8 млрд рублей.
С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 51,7 млрд рублей.
Как сообщал регулятор ранее, такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
ТАСС: последние новости
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77% СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77% В Госдуме считают, что ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 4,25% В Госдуме считают, что ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 4,25% Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до нового исторического минимума Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до нового исторического минимума
Экономика , Рынки , Цена на нефть , Обвал рубля , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
30% жилых домов в Болгарии опустели
30% жилых домов в Болгарии опустели
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
Новые броши Набиуллиной озадачили россиян
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение