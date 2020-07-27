Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.51
$
71.79
83.70
83.85
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
43.44
–0.41 Золото
1933.96
+0.04 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1707
+0.0363
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Треть экономики России отработала в убыток 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Ведомости».
Суммарная чистая прибыль организаций, если не учитывать малое предпринимательство, банков, страховщиков и государственных предприятий, сократилась на 51,6 процента, до 3,246 триллиона рублей.
Прибыль в 5,873 триллиона получили 34,3 тысячи организаций, а убыток в 2,627 триллиона — 19,3 тысячи. Сильнее всего кризис ударил по предприятиям, связанным с добычей полезных ископаемых. Для них убыток вырос в 8,6 раза. Обрабатывающие производства нарастили его в 2,7 раза, а оптовая и розничная торговля — в 2,8 раза.
Для нефтегазовых компаний главными проблемами стало снижение спроса и резкое падение цен на энергоносители. Для производств — нерабочие дни в апреле-мае и ограничения из-за возвращения работников на предприятия.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что сильнее всего все же пострадала сфера персональных услуг населению. Многие компании в ней относятся к малому бизнесу, который Росстат не включил в статистику, и по ним ограничение на деятельность ударило особенно сильно. По мнению эксперта, улучшить свое положение они в ближайшем времени не смогут. Причиной тому станут снизившийся доход и изменение психологического состояния людей.
Ранее Росстат выяснил, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8 процентов. Это стало максимумом с начала 2013 года.
Последние новости
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Комментарии 5
Экономика , Видео , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Георгий Остапкович , Росстат , ВШЭ , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть золотого запаса Китая оказалась подделкой
Часть золотого запаса Китая оказалась подделкой
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Российский сенатор разбогател во время пандемии
Российский сенатор разбогател во время пандемии
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение