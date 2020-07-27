Треть экономики России отработала в убыток 

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет газета «Ведомости».

Суммарная чистая прибыль организаций, если не учитывать малое предпринимательство, банков, страховщиков и государственных предприятий, сократилась на 51,6 процента, до 3,246 триллиона рублей.

Прибыль в 5,873 триллиона получили 34,3 тысячи организаций, а убыток в 2,627 триллиона — 19,3 тысячи. Сильнее всего кризис ударил по предприятиям, связанным с добычей полезных ископаемых. Для них убыток вырос в 8,6 раза. Обрабатывающие производства нарастили его в 2,7 раза, а оптовая и розничная торговля — в 2,8 раза.

Для нефтегазовых компаний главными проблемами стало снижение спроса и резкое падение цен на энергоносители. Для производств — нерабочие дни в апреле-мае и ограничения из-за возвращения работников на предприятия.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что сильнее всего все же пострадала сфера персональных услуг населению. Многие компании в ней относятся к малому бизнесу, который Росстат не включил в статистику, и по ним ограничение на деятельность ударило особенно сильно. По мнению эксперта, улучшить свое положение они в ближайшем времени не смогут. Причиной тому станут снизившийся доход и изменение психологического состояния людей.

Ранее Росстат выяснил, что во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8 процентов. Это стало максимумом с начала 2013 года.