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Посол Украины пригрозил России отключением от SWIFT 

Мария Иванова 2 часа назад
«Россию могут отключить от системы SWIFT»
Фото: Reuters
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает «РБК-Украина».
О возможном отключении от SWIFT дипломат заявил, отвечая на вопрос о том, планируют ли США ввести новые санкции против России.

«Да, в обозримой перспективе санкции будут усиливаться. Если Россия будет продолжать вести себя так, как сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT», — заявил Ельченко.

Журналист «РБК-Украина» отметил, что разговоры об отключении от SWIFT идут с 2014 года, но этого так и не произошло.

«Дело в том, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России. Именно поэтому у многих других стран очень осторожная позиция. Но если поведение России будет вызывающим, они дождутся и этого», — подчеркнул посол.

Он отметил, что в США также обсуждали запрет регулярных авиарейсов из России и заморозку банковских счетов некоторых российских чиновников.

«То, что они [санкции — прим.ред.] до сих пор не введены, еще ничего не значит. Они лежат и ждут своего часа. Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год», — заключил Ельченко, напомнив, что США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2».

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.
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Экономика , Курт Волкер , Владимир Ельченко , Центральный банк России , РБК-Украина
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