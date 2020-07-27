Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.52
$
71.80
83.71
83.99
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.49
+0.05 Золото
1940.69
+0.02 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1691
+0.0347
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Депутат ФРГ рассказал, когда США могут снять претензии к «Северному потоку 2» 

Прайм 31 минуту назад
В ФРГ рассказали, когда США отстанут от «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
В случае, если действующий президент США Дональд Трамп "провалится" на выборах осенних выборах, это может привести к снятию претензий к российскому газопроводу "Северный поток 2". Такое мнение высказал в понедельник в Берлине глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Спор о "Северном потоке 2" демонстрирует, что политики США пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Горизонт времени для улучшений во время председательства ФРГ в Совете ЕС, вероятно, слишком короткий, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда состоит в том, что администрация Трампа может быть не избрана осенью", — считает депутат.
По мнению политика от партии "Левые", он "потрясен действиями правительства США", которые направлены на европейский проект "Северный поток 2". Эрнст рассматривает такие действия со стороны Вашингтона "как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".
"Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо конкретные контрмеры со стороны федерального правительства. Однако все больше и больше политиков из федерального правительства также выступают за более жесткий подход", — особо отметил Эрнст.
Видео дня. Онлайн-траты москвичей обогнали расходы в обычных магазинах
Прайм: последние новости
ФАС ответила РТС по оптовым ценам на топливо, заявляет об их стабилизации ФАС ответила РТС по оптовым ценам на топливо, заявляет об их стабилизации Черная полоса затянулась. Что ждет рубль до конца лета Черная полоса затянулась. Что ждет рубль до конца лета Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Комментарии 2
Экономика , Дональд Трамп , Бундестаг , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе завершилась затяжная шоколадная война
В Европе завершилась затяжная шоколадная война
Госдума одобрила законопроект об удаленке
Госдума одобрила законопроект об удаленке
Биржи Азии растут
Биржи Азии растут
Кипр получит из ресурсов Евросоюза €2,7 млрд
Кипр получит из ресурсов Евросоюза €2,7 млрд
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение