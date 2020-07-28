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Мировая экономика столкнулась с новым препятствием 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Пандемия коронавируса продолжает бушевать в некоторых частях США и Европы, а также в Индии и Бразилии. Новая волна заболеваний по всей Азии тоже является серьезным препятствием на пути к восстановлению мировой экономики, пишет Bloomberg.
Ключом к тому, чтобы глобальная экономика не столкнулась с рецессией в ближайшие месяцы, является продолжение «агрессивной» монетарной и фискальной политики, считает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. В то время как экономика Китая вернулась к росту в прошлом квартале, а показатели промышленного производства показали V-образное восстановление, потребительский спрос и частные инвестиции остаются слабыми.
Рост экономики в США застопорился после того, как во многих штатах произошел всплеск заболеваемости. Впервые с марта количество заявок на пособие по безработице выросло за неделю и достигло 1,42 миллиона. По словам экономиста JPMorgan Майкла Хэнсона, в экономике произошла «заметная потеря импульса». Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers) заявил, что «еще никогда сроки выздоровление экономики не было насколько неопределенными».
Ранее США назвали главным тормозом мировой экономики. От американского рынка зависят многие страны, а неэффективная борьба страны с пандемией является препятствием для экономического роста.
В июле стало известно, что США планируют потратить еще триллион долларов на спасение экономики, ранее на эти цели уже было выделено три триллиона долларов.
По прогнозам ЦБ, российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
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Экономика , Видео , Лоуренс Саммерс , Марк Занди , Ксения Юдаева , Центральный банк России , Bloomberg
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