Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.71
$
72.08
84.31
84.10
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
43.48
+0.95 Золото
1936.65
–0.10 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1752
+0.0408
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 

Российская Газета 1 час назад
Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса
Фото: depositphotos.com
Согласно отчету аналитического агентства IDC, разработчики корпоративных приложений заработали за 2019 год 224,6 млрд долларов. В топ крупнейших поставщиков вошли SAP (доля дохода составил 7,7% от всего рынка), Oracle (доля составила 5,1%), Salesforce (5%), Intuit (3%) и Microsoft (2,1%). Эксперты спрогнозировали, смогут ли российские производители в ближайшее время подвинуть западных конкурентов и что для этого нужно сделать.

"Программное обеспечение от российских разработчиков уже сегодня конкурирует с западным особенно на локальном рынке, — говорит Павел Гонтарев, управляющий директор "Mail.ru Цифровые технологии. — Некоторые компании, например, "Лаборатория Касперского" или Parallels успешны и в мировом масштабе. Для глобальной конкуренции производителям российского софта требуется еще 4-5 лет и инвестиции в технологическое развитие, которые могут быть обеспечены "умным" спросом на внутреннем рынке. Наши разработки не менее технологичны, но при этом ощутимо дешевле с точки зрения внедрения, обслуживания и поддержки".

По словам Дмитрия Курова, руководителя МДТ "ЦИФРА", сложности заключаются в том, что иностранные производители софта уже создали целые экосистемы бизнес-приложений, а российские компании только находятся на пути развития. "Безусловно, уже сейчас среди офисных приложений есть продукты, которые могут конкурировать с западными аналогами", — отметил он.
Петр Щеглов, заместитель директора по продукту компании-разработчика МойОфис считает, что в классах ERP и CRM систем российские разработчики давно и успешно конкурируют с западными компаниями на российском рынке. "У российских разработчиков есть потенциал и на мировой арене", — заключает эксперт.
Видео дня. Онлайн-траты москвичей обогнали расходы в обычных магазинах
Российская Газета: последние новости
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Строительству "Северного потока-2" помешала датская рыба Строительству "Северного потока-2" помешала датская рыба
Комментарии
Экономика , Компании , Павел Гонтарев , Лаборатория Касперского , Microsoft , Oracle , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти»
Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти»
Суд арестовал «Бабушку Агафью»
Суд арестовал «Бабушку Агафью»
Путин дал поручение по пенсиям
Путин дал поручение по пенсиям
«Черный август»: России грозит девальвация
«Черный август»: России грозит девальвация
Видео
Совфед высказался о деноминации рубля
00:17
Совфед высказался о деноминации рубля
Экономика Рынки
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение