Эксперты оценили перспективы российского ПО для бизнеса 

Согласно отчету аналитического агентства IDC, разработчики корпоративных приложений заработали за 2019 год 224,6 млрд долларов. В топ крупнейших поставщиков вошли SAP (доля дохода составил 7,7% от всего рынка), Oracle (доля составила 5,1%), Salesforce (5%), Intuit (3%) и Microsoft (2,1%). Эксперты спрогнозировали, смогут ли российские производители в ближайшее время подвинуть западных конкурентов и что для этого нужно сделать.

"Программное обеспечение от российских разработчиков уже сегодня конкурирует с западным особенно на локальном рынке, — говорит Павел Гонтарев, управляющий директор "Mail.ru Цифровые технологии. — Некоторые компании, например, "Лаборатория Касперского" или Parallels успешны и в мировом масштабе. Для глобальной конкуренции производителям российского софта требуется еще 4-5 лет и инвестиции в технологическое развитие, которые могут быть обеспечены "умным" спросом на внутреннем рынке. Наши разработки не менее технологичны, но при этом ощутимо дешевле с точки зрения внедрения, обслуживания и поддержки".

По словам Дмитрия Курова, руководителя МДТ "ЦИФРА", сложности заключаются в том, что иностранные производители софта уже создали целые экосистемы бизнес-приложений, а российские компании только находятся на пути развития. "Безусловно, уже сейчас среди офисных приложений есть продукты, которые могут конкурировать с западными аналогами", — отметил он.

Петр Щеглов, заместитель директора по продукту компании-разработчика МойОфис считает, что в классах ERP и CRM систем российские разработчики давно и успешно конкурируют с западными компаниями на российском рынке. "У российских разработчиков есть потенциал и на мировой арене", — заключает эксперт.