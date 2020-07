Россия потеряет миллиарды от нового налога Европы

В случае введения в Европе нового налога на выбросы углекислого газа российские экспортеры будут терять от 3 до 4,8 миллиарда долларов в год. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) «Как пограничный углеродный сбор ЕС может повлиять на мировую торговлю» (How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade), которое поступило в редакцию «Ленты.ру».