Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.30
$
72.00
85.10
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
44.11
+0.00 Золото
1968.65
–0.04 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1775
+0.0375
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

ФРС США сохранила базовую ставку 

RT на русском и ещё 17 2 часа назад
ФРС США сохранила базовую ставку
Фото: Reuters
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Как отметил регулятор, кризис общественного здравоохранения «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что и создает риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

«В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых», — сообщили в ФРС.

10 июня Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
RT на русском: последние новости
В России предложили расширить применение санкций В России предложили расширить применение санкций Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР Минфин разъяснил предлагаемые положения о конфискации коррупционных средств в пользу ПФР В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Экономика , Цена на нефть , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жилье в Москве дорожает на 15% после появление метро
Жилье в Москве дорожает на 15% после появление метро
Биржи АТР закрылись ростом
Биржи АТР закрылись ростом
Саудовская Аравия не досчиталась денег
Саудовская Аравия не досчиталась денег
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение