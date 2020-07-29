ФРС США сохранила базовую ставку 

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Как отметил регулятор, кризис общественного здравоохранения «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе», что и создает риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

«В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых», — сообщили в ФРС.

10 июня Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.