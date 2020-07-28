Китай не спасет: У «Газпрома» отнимают последнюю надежду 

Китай заметно сократил объем закупок российского газа в первом полугодии. С начала 2020-го КНР закупила только 1,27 млрд кубометров газа. По расчетам экспертов, если эта тенденция продолжится, по итогам года Россия поставит всего 3,1 млрд куб. газа, что на 40% меньше общего контрактного объема (пять миллиардов кубометров) и почти на 30% меньше минимального, закрепленного по принципу «бери или плати» (4,25 млрд куб.)

По данным китайской таможни, в мае 2020 года объемы поставок российского газа по сравнению с показателями января 2020 и декабря 2019 упал на 12% даже несмотря на то, что в этом месяце экономика Поднебесной активно восстанавливалась после коронавирусного «локдауна». Сейчас газопровод «Сила Сибири» использует примерно 60% своих мощностей.

Падение поставок российского газа происходит даже несмотря на вполне конкурентную цену. В апреле-мае стоимость тысячи кубометров российского трубопроводного газа составляла 183-184 доллара, тогда как туркменский газ обходился Китаю в 226 долл., казахский — в 102, а узбекский — в 212 долларов.

Тем не менее, Пекин продолжает покупать «голубое топливо» у других поставщиков, в частности, у Австралии, которая экспортирует сжиженный природный газ. В мае на СПГ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР — 7,577 миллиарда кубометров из 10,906 млрд куб. или на 30% больше, чем в прошлом году.

Проблема в том, что еще до пандемии коронавируса на китайском рынке образовался преизбыток газа в 10 млрд куб., и эта тенденция никуда не ушла. По оценкам китайской корпорации Sinopec, в следующем году спрос вырастет до 335 млрд куб. газа, но предложение будет выше — 344,6 млрд

Тем более, что Китай и сам наращивает внутреннюю добычу сланцевого газа, по запасам которого он занимает первое место в мире. Например, в прошлом году в КНР было добыто 175 млрд кубометров — на 15 млрд больше, чем в 2018-м.

Таким образом, поставки газа на Восток пока не могут компенсировать падение спроса на газ в Европе, который достиг двузначных цифр. По итогам мая поставки российского газа на трех основных экспортных маршрутах — «Северный поток», «Ямал-Европа» и украинский коридор через Ужгород — упали более чем на 20%.

Турция и вовсе отказывается от российского сырья, несмотря на новенький «Турецкий поток». С мая страна прекратила использовать газопровод «Голубой поток», а в июле до 10 августа остановила и «Турецкий», якобы из-за ремонтных работ. Первый раз «Поток» был остановлен этим летом с 23 по 29 июня самим «Газпромом» из-за отсутствия объемов для прокачки.

Какое-то восстановление объемов экспорта возможно к концу года. В самом «Газпроме» пока ожидают падения продаж в текущем году примерно на 20%, а средней цены — до 133 долларов за тысячу кубометров.

Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сейчас Китай просто выжидает, когда цены на российский газ, привязанные к нефтяным котировкам с отставанием в полгода, просто упадут еще сильнее, и тогда нарастит закупки.

«Китай сейчас имеет возможность покупать относительно дешевый СПГ и при этом минимизировать закупки по российскому контракту. Покупать российский газ КНР будет выгодно, скорее, осенью, ближе к зиме, когда на его стоимости отразится падение цен на нефть с марта 2020 года. Поэтому, я думаю, по итогам года Китай все равно может выйти на запланированный объем отбора в пять миллиардов кубометров», — считает эксперт.

Кроме того, так как в контракте с Китаем прописано условие «бери или плати», «Газпрому», по сути, не так важно, купят у него эти 4,25 миллиардов кубометров газа или нет, часть средств ему все равно выплатят по условиям соглашения. Другой вопрос, что свыше этого объема КНР пока покупать не будет.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев считает, что восстановление экспорта «Газпрома» в Китай, а также по другим направлениям, произойдет уже в следующем году. Однако конкуренция со стороны сжиженного газа никуда не денется, поэтому российскому гиганту нужно пересмотреть стратегию развития, чтобы вписаться в меняющийся рынок.

— История с коронавирусом еще не кончилась. Периодически даже в Китае фиксируются новые вспышки, поэтому о полном восстановлении говорить еще рано. Сильнее всего КНР уронили закупки в первом квартале, когда у них был самый пик заболеваемости и карантинов, потом они резко их нарастили, восполнили запасы, но сейчас у них снова началось снижение.

Впрочем, это не значит, что такая ситуация продлится до конца года. Оценки того, что по «Силе Сибири» прокачают всего около 3 миллиардов кубометров газа, сделаны с учетом того, что картина закупок не изменится по сравнению с первым полугодием, а это не совсем правильно. При нормализации экономики поставки могут дойти хотя бы до 80%. Все, что не выполнят, можно списать на коронавирус, тем более что это объективный фактор.

«СП»: — Но Китай при этом наращивает экспорт СПГ, он обходится дешевле?

— Дело не в этом. Резкий рост СПГ-производств вообще изменил газовый рынок. До этого его можно было считать локальным. Где есть труба, есть и газ, нет трубы — нет газа. Потребители были привязаны к поставщикам, которые диктовали цены.

Но СПГ превратил рынок газа в глобальный, даже больше, чем нефтяной. СПГ можно поставлять в любую точку планеты в танкерах, специальных цистернах. В Китае даже разрабатывают цистерны, которые можно перегружать с железной дороги на автомобили. Потребитель теперь не привязан к поставщику, газ есть всегда, его продают посредникам, которые поставляют его туда, где есть спрос. Это технологично, рыночно и мобильно.

Выстраивая стратегию на будущее страны, понятное дело, предпочитают ориентироваться не на железную трубу, а на этот новый перспективный рынок. Даже если он немного дороже, у него больше перспектив. Тем более что эта индустрия интересна, она привлекает инвестиции. Трубу построил, закопал и все. А в случае с СПГ нужны специальные суда, контейнеры, заводы по сжижению, терминалы по разжижению, новые инженерные решения, инвестиции, рабочие места и так далее.

Поэтому не удивительно, что и Китай, и Европа, и Турция все больше начинают ориентироваться на СПГ. Они выигрывают не только на ценах, но и на диверсификации источников газа. Можно сказать, что «Газпром» со своей стратегией — проложить трубу и диктовать цены — несколько отстал и не вписался в глобальный газовый рынок.

«СП»: — Есть ли, в таком случае, перспективы у трубопроводных проектов «Газпрома»?

— Перспективы у них, конечно, есть, просто они уже не будут доминировать на этом рынке. Несмотря на все разговоры об энергопереходе, у природного газа есть будущее. Спад из-за пандемии пройдет, после чего начнется рост. Нужно будет вытеснять угольную энергетику, и лучшая замена ей — это газовое топливо. Солнечная энергетика — это, конечно, хорошо, но она дает только электричество, но не тепло.

Развивается газовая химия, другие отрасли. Поэтому потребление газа будет расти хорошими темпами, нужно просто пережить сейчас тяжелый период. Но доминировать на рынке «Газпром» точно уже не будет.

«СП»: — Когда произойдет восстановление спроса, к концу года?

— К концу года мы еще не успеем, скорее, восстановление произойдет уже в следующем году. К счастью, у «Газпрома» достаточный запас прочности, а, главное, множество не реализованных перспектив. В свое время они отказались от реформирования системы, подмяв под себя и экспорт, и внутренне потребление, и прокачку газа.

Но если «Газпром» разделить на виды деятельности и создать конкурентные компании, которые будут беспокоиться о своей эффективности, эти активы будут стоить дороже, чем сейчас. Пока в компании хотят удерживать монополию, но, как показывает развитие СПГ, они отстают от глобальных трендов.