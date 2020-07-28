По данным газеты, Минфин работает над поправками в Бюджетный и Гражданский кодексы, которые позволят отправлять ПФР средства, на которые распространяется законодательство о противодействии коррупции и законность получения которых не подтверждена.

Сейчас разрешается конфисковывать имущество, приобретенное на незаконные доходы. Такую же меру с декабря 2020 года предлагают распространить на неподтвержденные деньги.

«Известия» отмечают, что инициативу инициативу Минфина готовы поддержать в Госдуме из-за падения доходов ПФР.

«Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает», — заявил Михаил Емельянов из «Справедливой России».

При этом он допустил, что нововведение напугает крупный бизнес и предприниматели начнут выводить деньги из страны.

Первый зампред комитета ГД по бюджету Валентин Шурчанов КПРФ ) рассказал «Известиям», что реальный дефицит бюджета составляет 650 миллиарда рублей (официальный дефицит — 118,4 миллиарда).

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году от продажи конфискованного имущества ПФР получил 21,4 миллиарда рублей.