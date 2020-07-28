«И при таком варианте о вероятности девальвации можно говорить лишь при завершении периода позитивных настроений на мировых биржах. А тогда уже могут сработать факторы слабых резервов, Центробанк России начнет повышать ставку», — пояснил он, отметив, что уже после первого повышения «инвесторы получат достаточно четкий сигнал», что и вызовет ослабление рубля.