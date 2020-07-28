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«Черный август» на пороге: эксперты о девальвации рубля 

Алиса Селезнёва и ещё 2 14 минут назад
На российском валютном рынке появляются все новые признаки приближения «черного августа», в том числе преодоление евро впервые за три месяца психологической отметки в 84 рубля. Возможна ли девальвация рубля и что ей может поспособствовать, рассказали «Свободной прессе» эксперты.
Курс рубля рухнул
Как сообщал «Рамблер», 27 июля курс евро преодолел отметку в 84 рубля. Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс российской валюты рухнул до минимальных значений к доллару и евро — 72,33 рубля и 84,85 рубля.
По словам независимого финансового эксперта Дмитрия Краснова, российская национальная валюта «достаточно четко коррелирует с мировыми тенденциями».

«И при таком варианте о вероятности девальвации можно говорить лишь при завершении периода позитивных настроений на мировых биржах. А тогда уже могут сработать факторы слабых резервов, Центробанк России начнет повышать ставку», — пояснил он, отметив, что уже после первого повышения «инвесторы получат достаточно четкий сигнал», что и вызовет ослабление рубля.

Позитивные факторы, поддерживавшие рубль, уже в прошлом, уверен ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский. При этом директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев подчеркнул, что особую надежду инвесторы возлагают на изобретение вакцины от коронавируса.

«Участники рынка рассчитывают на то, что благодаря вакцине удастся добиться успехов в борьбе с коронавирусом и ускорить восстановление спроса на топливо», — пояснил он.

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Экономика , Видео , Статьи , Иван Капустянский , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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