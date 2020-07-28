ЦБ оценил ситуацию с безработицей в России

Уровень безработицы в России в июне повысился до 6,3% с 6,1% в мае, следует из материалов ЦБ РФ

"В июне 2020 г. на фоне частичного снятия ограничительных мер и возвращения к производственной деятельности снижение потребности работодателей в работниках замедлилось. Введение субсидии на выплату заработной платы и выдача беспроцентных кредитов с целью поддержки занятости позволили работодателям ограничить масштаб сокращения штата. Уровень безработицы повысился до 6,3%", — указано в документе.

Реальные располагаемые доходы

В материалах ЦБ говорится, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении после роста на 1,2% в I квартале

Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы, констатирует регулятор.

По данным ЦБ, впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи, что связано со снижением налогооблагаемой базы, а также отсрочкой уплаты авансовых платежей для индивидуальных предпринимателей. Также значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета.

Снижение ВВП

Годовые темпы роста ВВП России во II полугодии 2020 года останутся отрицательными, снижение составит 4,5-5,5%, говорится в аналитическом комментарии ЦБ.

При этом в III квартале смягчение ограничительных мер из-за пандемии в России и за рубежом создаст условия для расширения экономической активности, основным драйвером которого будет восстановление потребительского спроса.

По оценкам Банка России, во II квартале годовое снижение российского ВВП может составить 9-10%. Одной из основных причин его сокращения в ЦБ называют падение уровня потребления у граждан, вызванное снижением доходов в условиях ограничений деловой активности. Другой причиной, по мнению регулятора, стало снижение экспорта, обусловленное ослаблением внешнего спроса, а также исполнением договоренностей ОПЕК+. Положительное влияние на внутренний спрос во II квартале оказывали бюджетные меры по поддержке домохозяйств и корпоративного сектора.