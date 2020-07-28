Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.45
$
72.00
84.90
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.96
+0.14 Золото
1936.02
+0.36 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1717
+0.0373
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Уровень безработицы в России в июне повысился до 6,3% 

ТАСС 2 часа назад
ЦБ оценил ситуацию с безработицей в России
Фото: ТАСС
Уровень безработицы в России в июне повысился до 6,3% с 6,1% в мае, следует из материалов ЦБ РФ.

"В июне 2020 г. на фоне частичного снятия ограничительных мер и возвращения к производственной деятельности снижение потребности работодателей в работниках замедлилось. Введение субсидии на выплату заработной платы и выдача беспроцентных кредитов с целью поддержки занятости позволили работодателям ограничить масштаб сокращения штата. Уровень безработицы повысился до 6,3%", — указано в документе.

Реальные располагаемые доходы

В материалах ЦБ говорится, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении после роста на 1,2% в I квартале
Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы, констатирует регулятор.
По данным ЦБ, впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи, что связано со снижением налогооблагаемой базы, а также отсрочкой уплаты авансовых платежей для индивидуальных предпринимателей. Также значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета.

Снижение ВВП

Годовые темпы роста ВВП России во II полугодии 2020 года останутся отрицательными, снижение составит 4,5-5,5%, говорится в аналитическом комментарии ЦБ.
При этом в III квартале смягчение ограничительных мер из-за пандемии в России и за рубежом создаст условия для расширения экономической активности, основным драйвером которого будет восстановление потребительского спроса.
По оценкам Банка России, во II квартале годовое снижение российского ВВП может составить 9-10%. Одной из основных причин его сокращения в ЦБ называют падение уровня потребления у граждан, вызванное снижением доходов в условиях ограничений деловой активности. Другой причиной, по мнению регулятора, стало снижение экспорта, обусловленное ослаблением внешнего спроса, а также исполнением договоренностей ОПЕК+. Положительное влияние на внутренний спрос во II квартале оказывали бюджетные меры по поддержке домохозяйств и корпоративного сектора.
Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
ТАСС: последние новости
В Минфине заявили, что поправки о незаконно полученных деньгах уточняют действующий закон В Минфине заявили, что поправки о незаконно полученных деньгах уточняют действующий закон ЦБ продал валюту на 5,7 млрд рублей ЦБ продал валюту на 5,7 млрд рублей В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны В ФАС заяивли, что оптовые цены бензина и дизеля стабильны
Комментарии 1
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская экономика идет ко дну
Российская экономика идет ко дну
«Зеленский принял странное решение»
«Зеленский принял странное решение»
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
Банк России предупреждает: деньги могут исчезнуть с карт
В ФРГ рассказали, когда США отстанут от «Севпотока-2»
В ФРГ рассказали, когда США отстанут от «Севпотока-2»
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение