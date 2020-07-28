Названа сумма финансовых потерь ГАБТ из-за пандемии

"Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 млн рублей. И это не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей", — сказал он в интервью "Российской газете".