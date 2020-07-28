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Большой театр потерял из-за непроданных билетов 850 млн рублей 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Названа сумма финансовых потерь ГАБТ из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Финансовые потери Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России из-за непроданных во время эпидемии нового коронавируса билетов составили 850 млн рублей. Об этом сообщил во вторник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 млн рублей. И это не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей", — сказал он в интервью "Российской газете".

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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , "Российская газета"
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