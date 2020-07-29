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Предсказан конец эры нефти 

Артём Кульша 7 минут назад
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 способна стать причиной конца эры нефти. Это, как сообщает Reuters, допускают в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
В марте, как сообщал «Рамблер», спрос на нефть упал в результате вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, а ее стоимость — по той причине, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи было сорвано. В апреле страны-участницы ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились о снижении добычи, однако нефть не подорожала до уровня, предшествовавшего пандемии.
Вчера собеседник, близкий к ОПЕК, рассказал Reuters, что тот факт, что спрос на нефть упал почти на треть из-за пандемии коронавирусной инфекции, привел к тому, что некоторые должностные лица организации задались вопросом, не предвещает ли это конец эры нефти.

«Люди (в ОПЕК. — Прим. ред.) оказались в новой реальности и пытаются понять, как им быть. Все ключевые игроки допускают, что спрос никогда не восстановится полностью», — заявил он.

На прошлой неделе экономист Эйки Мацумото заявил, что к осени баррель нефти может подешеветь до 20 долларов, потому что пандемия коронавирусной инфекции продолжается, а спрос на нефть падает на этом фоне.
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Экономика , Видео , Рынки , ОПЕК , Reuters
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