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СМИ назвали новую угрозу для экономики США 

ТК «Звезда» и ещё 8 2 часа назад
Названа новая угроза для экономики США
Фото: Reuters
По данным экспертов, более 30% американок из-за пандемии коронавируса хотят отложить беременность на неопределенный срок.
Американские СМИ пишут, что падение рождаемости в Штатах создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии COVID-19. По данным Bloomberg, в последние годы суммарный коэффициент рождаемости в Штатах сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину.
Названа серьезная угроза для экономики США
Также СМИ пишет, что 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность на неопределенный срок или иметь меньше детей. Ранее к таким выводам пришел Институт Гутмахера, проведя опрос среди американских женщин.
С печальным прогнозом выступили и аналитики Брукингского института. Эксперты предположили, что в 2021 году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально ожидали демографы.
Таким образом, в будущем Штаты лишатся большого количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков.
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Экономика , Институт Брукингса
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