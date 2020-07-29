Названа новая угроза для экономики США

По данным экспертов, более 30% американок из-за пандемии коронавируса хотят отложить беременность на неопределенный срок.

Американские СМИ пишут, что падение рождаемости в Штатах создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии COVID-19. По данным Bloomberg, в последние годы суммарный коэффициент рождаемости в Штатах сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину.

Также СМИ пишет, что 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность на неопределенный срок или иметь меньше детей. Ранее к таким выводам пришел Институт Гутмахера, проведя опрос среди американских женщин.

С печальным прогнозом выступили и аналитики Брукингского института . Эксперты предположили, что в 2021 году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально ожидали демографы.

Таким образом, в будущем Штаты лишатся большого количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков.