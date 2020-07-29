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«Пофигистично относимся»: Дерипаска обрушился на власти РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 7 2 часа назад
Дерипаска обрушился на власти РФ за борьбу с санкциями
Фото: РИА Новости
Миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, назвал отношение российских властей к борьбе с ограничительными мерами «абсолютно пофигистичным». Об этом он заявил в интервью РБК.
«Рамблер» писал, что Дерипаска попал под американские санкции в апреле 2018 года. В октябре 2018 года была заморожена его недвижимость в Нью-Йорке и Вашингтоне.
По словам Дерипаски, в США разработкой санкций занимаются тысячи человек, а в России противодействуют ограничительным мерам всего четверо.

«Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями», — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что пяти лет санкций уже достаточно, чтобы «сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики».
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Экономика , Олег Дерипаска
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