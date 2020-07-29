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В США предупредили об «ипотечном пузыре» в России 

Lenta.ru 39 минут назад
Российским властям следует принять меры для предотвращения ипотечного кризиса, который может начаться из-за инициированной руководством страны программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых. Такое мнение высказал эксперт по экономике агентства Bloomberg Скотт Джонсон.

«Правительству, возможно, стоит что-то сделать для предотвращения формирования "пузыря" (ипотечного — прим. «Ленты.ру»)», — предупредил Джонсон.

Он положительно оценил меры поддержки рынка жилищного кредитования, принятые российскими властями. По словам эксперта из США, они были необходимы — отсутствие поддержки могло бы спровоцировать масштабный кризис.
О том, что расширение программы льготной ипотеки под 6,5 процента может быть опасно для российского бюджета, 28 июля заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что программа должна оставаться исключительно антикризисной. Чиновник сообщил, что еще одним риском стал растущий показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков: примерно 40 процентов россиян не могут позволить себе жилищный кредит даже под 0 процентов.

«Мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей», — подчеркнул замминистра.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых.
Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.
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Комментарии 1
Экономика , Видео , Недвижимость , Владимир Путин , Алексей Моисеев , Bloomberg , Lenta.ru
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