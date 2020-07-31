ВВП Франции во II квартале сократился на 13,8%

ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

"Во втором квартале 2020 года объем ВВП резко сократился: —13,8%… Таким образом, он на 19% ниже показателя второго квартала 2019 года", — говорится в сообщении.

В первом квартале ВВП Франции снизился на 5,9%. По итогам второго квартала прогнозировалось снижение показателя на 20%.

Отмечается, что "негативная динамика ВВП в первом квартале связана с приостановкой не жизненно важной активности в условиях введенного в период с середины марта до мая режима изоляции".