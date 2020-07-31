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ВВП Франции во втором квартале сократился на 13,8% 

Прайм и ещё 2 45 минут назад
ВВП Франции во II квартале сократился на 13,8%
Фото: Reuters
ВВП Франции во втором квартале 2020 года сократился на 13,8% на фоне мер, принятых для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).

"Во втором квартале 2020 года объем ВВП резко сократился: —13,8%… Таким образом, он на 19% ниже показателя второго квартала 2019 года", — говорится в сообщении.

В первом квартале ВВП Франции снизился на 5,9%. По итогам второго квартала прогнозировалось снижение показателя на 20%.
Отмечается, что "негативная динамика ВВП в первом квартале связана с приостановкой не жизненно важной активности в условиях введенного в период с середины марта до мая режима изоляции".

"Постепенное снятие ограничений привело к постепенному восстановлению экономической активности в мае и июне после того, как в апреле была пройдена самая низкая точка", — подчеркивают в Insee.

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